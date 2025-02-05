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  4. ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом
Испания
05 февраля 2025, 22:12 |
1141
0

ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом

Андрей Лунин спас мадридский гранд от пропущенного мяча

05 февраля 2025, 22:12 |
1141
0
ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин спас свою команду отличным сейвом на 2-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Леганес - Реал видео голов и обзор Реал - Леганес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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