Испания05 февраля 2025, 22:12 |
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ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом
Андрей Лунин спас мадридский гранд от пропущенного мяча
05 февраля 2025, 22:12 |
1141
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин спас свою команду отличным сейвом на 2-й минуте матча.
❗️ ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом
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