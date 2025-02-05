В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин спас свою команду отличным сейвом на 2-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО. Спасение на 2-й минуте. Отличный сейв Лунина в матче с Леганесом