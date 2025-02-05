Большая потеря. Вице-капитан Ливерпуля не сыграет в Кубке против Тоттенхэма

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не сможет помочь своей команде в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Тоттенхэма».

Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот заявил, что вице-капитан не успел восстановиться после повреждения, которое получил в матче с «Борнмутом» в рамках 24-го тура АПЛ (2:0). В том матче Трент был заменен на 70-й минуте из-за травмы, на его место вышел Коннор Бредли.

Кроме того, наставник «Ливерпуля» не уверен, что Александер-Арнольд сможет сыграть за команду в следующем матче чемпионата Англии.

«Он пропустит игру завтра, и мы должны посмотреть, сможет ли он сыграть в воскресенье. Но мы знаем, что он не сможет выйти завтра».

Когда его попросили рассказать подробнее о проблеме Александра-Арнольда, главный тренер ответил: «Я думаю, вы видели, что он покинул поле с небольшой болью в ноге, поэтому он пропускает завтрашнюю игру.

«Но он уже на поле, не с командой, а с тренером по реабилитации, так что посмотрим, сколько времени это займет. Но завтра он не сможет», – ответил Слот.

В этом сезоне Трент провел 31 поединок за команду, в которых отметился двумя голами. А также защитнику удалось отдать семь ассистов.

Напомним, что в первом матче полуфинала минимальную победу в свой актив записал «Тоттенхэм» – 1:0.