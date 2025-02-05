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05 февраля 2025, 21:40 |
1398
4

В Ужгороде отец ребенка избил тренера футбольной команды

По словам Николая Фанты нападающий также угрожал ему пистолетом

05 февраля 2025, 21:40 |
1398
4
В Ужгороде отец ребенка избил тренера футбольной команды
ЗАФ. Тренировка СДЮШОРа

В Ужгороде одного из тренеров областной спортивной школы СДЮШОР избил отец юного футболиста прямо во время тренировочного процесса.

Об этом сообщили на сайте Закарпатской ассоциации футбола.

Согласно информации, тренер одной из возрастных групп, Николай Фанта, проводил занятия на местном стадионе «Авангард» неделю назад. Из-за холодной погоды он попросил юных футболистов переодеться в теплую одежду.

Один из воспитанников проигнорировал это требование и решил тренироваться в легкой одежде. В результате его не допустили к тренировочному процессу.

На следующее занятие парень снова пришел без теплой одежды. Из-за этого его не только не допустили к тренировке, но и вызвали родителей. Разобраться в ситуации пришел отец ребенка.

Увидев, что его сын расстроен из-за отстранения от тренировки, мужчина напал на Николая Фанту с кулаками прямо на глазах у детей.

По словам тренера, нападавший также угрожал ему пистолетом прямо на футбольном поле.

Николай Фанта обратился в правоохранительные органы. По информации Закарпатской ассоциации футбола, у него подозрение на сломанный нос и сотрясение мозга.

В то же время отец ребенка написал жалобу в дирекцию спортивной школы.

Сейчас идет служебная проверка, на время которой тренера отстранили от работы.

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Александр Сильченко Источник: Закарпатская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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vitaly
Ну ви б і батька запитали про те, що відбувалось. Бо може він прийшов розбираись за те що тренер дітей б'є чи щось таке.
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rus
Только начало
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