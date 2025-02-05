Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке

В современном футболе игроки редко задерживаются надолго в одном клубе. Однако есть исключения: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Франческо Тотти и Рауль Гонсалес – игроки, которые посвятили значительную часть своей карьеры любимым клубам.

Рейтинг лучших бомбардиров XXI века за один клуб

Лионель Месси (Барселона) – 672 гола в 778 матчах Криштиану Роналду (Реал Мадрид) – 450 голов в 438 матчах Карим Бензема (Реал Мадрид) – 354 гола в 648 матчах Роберт Левандовский (Бавария) – 344 гола в 375 матчах Рауль (Реал Мадрид) – 323 гола в 741 матче Франческо Тотти (Рома) – 307 голов в 786 матчах Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) – 290 голов в 705 матчах Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 280 голов в 435 матчах Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 260 голов в 390 матчах Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 256 голов в 308 матчах

Лучшую результативность в рейтинге имеет Роналду, у которого коэффициент поединков на голы составляет 1,03. Наибольшее количество голов за один клуб с большим отрывом забил Месси – 672. Больше всего представителей в рейтинге имеет мадридский «Реал» (3).