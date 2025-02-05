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  4. Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке
Испания
05 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 05 февраля 2025, 20:08
589
1

Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке

Криштиану имеет лучшую результативность, а Лео - наибольшее количество голов

05 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 05 февраля 2025, 20:08
589
1
Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

В современном футболе игроки редко задерживаются надолго в одном клубе. Однако есть исключения: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Франческо Тотти и Рауль Гонсалес – игроки, которые посвятили значительную часть своей карьеры любимым клубам.

Рейтинг лучших бомбардиров XXI века за один клуб

  1. Лионель Месси (Барселона) – 672 гола в 778 матчах
  2. Криштиану Роналду (Реал Мадрид) – 450 голов в 438 матчах
  3. Карим Бензема (Реал Мадрид) – 354 гола в 648 матчах
  4. Роберт Левандовский (Бавария) – 344 гола в 375 матчах
  5. Рауль (Реал Мадрид) – 323 гола в 741 матче
  6. Франческо Тотти (Рома) – 307 голов в 786 матчах
  7. Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) – 290 голов в 705 матчах
  8. Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 280 голов в 435 матчах
  9. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 260 голов в 390 матчах
  10. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 256 голов в 308 матчах

Лучшую результативность в рейтинге имеет Роналду, у которого коэффициент поединков на голы составляет 1,03. Наибольшее количество голов за один клуб с большим отрывом забил Месси – 672. Больше всего представителей в рейтинге имеет мадридский «Реал» (3).

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Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Роберт Левандовски Рауль Гонсалес Франческо Тотти Алессандро Дель Пьеро Гарри Кейн Серхио Агуэро Килиан Мбаппе статистика Реал Мадрид Барселона Бавария Рома Рим Ювентус Тоттенхэм ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Співвідношення "гра-голи" у Роналду неймовірне!
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