В контракте Кейна с Баварией есть клаусула. Названа сумма

По информации немецких СМИ, в контракте бомбардира Гарри Кейна с Баварией (рассчитан до 2027 года) есть клаусула, которая позволяет другим клубам заполучить игрока.

Еще до конца января 2025 года клаусула составляла 67 миллионов фунтов, а летом 2025 сумма упадет до 54 миллионов фунтов.

Сообщается, что Кейн полностью счастлив в Баварии и рассчитывает по итогам сезона выиграть первый крупный трофей в карьере, однако игрок еще мечтает вернуться в АПЛ, где и хотел бы закончить выступления.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 26 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах.