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  4. В контракте Кейна с Баварией есть клаусула. Названа сумма
Германия
06 февраля 2025, 11:32 |
717
0

В контракте Кейна с Баварией есть клаусула. Названа сумма

Топ-бомбардир Баварии в будущем хотел бы вернуться в Англию

06 февраля 2025, 11:32 |
717
0
В контракте Кейна с Баварией есть клаусула. Названа сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации немецких СМИ, в контракте бомбардира Гарри Кейна с Баварией (рассчитан до 2027 года) есть клаусула, которая позволяет другим клубам заполучить игрока.

Еще до конца января 2025 года клаусула составляла 67 миллионов фунтов, а летом 2025 сумма упадет до 54 миллионов фунтов.

Сообщается, что Кейн полностью счастлив в Баварии и рассчитывает по итогам сезона выиграть первый крупный трофей в карьере, однако игрок еще мечтает вернуться в АПЛ, где и хотел бы закончить выступления.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 26 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах.

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Бавария Гарри Кейн трансферы трансферы Бундеслиги Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Sport Bild
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