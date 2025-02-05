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  4. Не сумел повторить. В Жироне рассказали, что будет с тренером Мичелом
Испания
05 февраля 2025, 19:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:30
553
0

Не сумел повторить. В Жироне рассказали, что будет с тренером Мичелом

В клубе рассмотрят возможность продления контракта

05 февраля 2025, 19:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:30
553
0
Не сумел повторить. В Жироне рассказали, что будет с тренером Мичелом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель готов обсуждать новый контракт наставника Мичела, несмотря на то, что в текущем сезоне команда выступает не так удачно, как в минувшем.

«У Мичела контракт еще на один год. Он является важным человеком для нашего проекта. Что касается нового договора, то тренер сперва хочет выполнить задачи в этом сезоне, а потом уже приступать к переговорам».

«Мы открыты к обсуждению, поэтому надеюсь, что и дальше все будет хорошо», – сказал Карсель.

«Жирона» впервые в истории сыграла в Лиге чемпионов, однако не вышла в плей-офф. В Ла Лиге команда идет на 7-й позиции.

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Кике Карсель Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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