Не сумел повторить. В Жироне рассказали, что будет с тренером Мичелом

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель готов обсуждать новый контракт наставника Мичела, несмотря на то, что в текущем сезоне команда выступает не так удачно, как в минувшем.

«У Мичела контракт еще на один год. Он является важным человеком для нашего проекта. Что касается нового договора, то тренер сперва хочет выполнить задачи в этом сезоне, а потом уже приступать к переговорам».

«Мы открыты к обсуждению, поэтому надеюсь, что и дальше все будет хорошо», – сказал Карсель.

«Жирона» впервые в истории сыграла в Лиге чемпионов, однако не вышла в плей-офф. В Ла Лиге команда идет на 7-й позиции.