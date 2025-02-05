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Чемпионат мира
05 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:46
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0

Хавбек сборной Украины рассказал о главной задаче команды в 2025 году

Малиновский убежден, что сборная должна выйти на ЧМ-2026

05 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:46
110
0
Хавбек сборной Украины рассказал о главной задаче команды в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский рассчитывает, что сборная Украины по итогам 2025 года сможет квалифицироваться на ЧМ-2026.

«У нас очень классный коллектив, в сборную всегда приятно приезжать и играть за свою национальную команду. У нас такая атмосфера, что даже те, кто меньше играют, всегда отдаются на тренировках. Ты видишь, как все трудятся и пытаются показать себя. Считаю, что это самое важное».

«И, конечно, надеюсь, что сейчас будет много молодых ребят в сборной. Нам еще предстоит отбор на чемпионат мира. И эти две игры с Бельгией тоже будут очень интересны. Сборная двигается вперед. Наша главная цель – это попасть на чемпионат мира», – сказал Малиновский.

Все матчи отбора ЧМ-2026 команда проведет осенью, соперниками будут Азербайджан, Исландия и Хорватия/Франция.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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