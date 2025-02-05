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  4. Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 18:01 |
2888
12

Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»

Диего Арройо подтвердил свой трансфер

05 февраля 2025, 18:01 |
2888
12
Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Twitter. Диего Арройо

19-летний защитник «Боливара» Диего Арройо прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер».

«Это мечта, которой я живу. Это моя мечта, всей моей семьи и многих игроков. Я буду представлять Боливию и хочу сделать это как можно лучше.

Очень благодарен моему клубу, он помог мне вырасти как футболисту и как личности, теперь меня ждет что-то новое», – сказал Диего Red Uno.

Напомним, «Шахтер» выкупил 80% экономических прав на Арройо за 1 млн долларов, а еще 20% останутся за «Боливаром».

Диего Арройо был на контракте в «Боливаре» с лета 2023 года, однако его также отправляли набираться опыта в аренду в молодежную команду бразильского клуба «Баия».

Ранее президент «Боливара» подтвердил продажу Арройо в «Шахтер».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 12
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Артур Отаманчук
Наркоман кароче, бананами обдолбался
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-1
Lion
Неуки даже статью не могут прочитать...
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-1
AK.228
Мечты сбываются 
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-2
ShakhtarCHEMP_Rybakina_GoatTENNIS
От настільки ⚒️Шахтар🧡🖤 великий і знаний клуб у всіх куточках світу🌍! Навіть у далекій загадковій Болівії🇧🇴!
Бажаємо Дієго успіху і зробити свій внесок у примноження слави Шахтаря!
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-2
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ДонЛуган
С детства мечтал !  и в уголке рядом с иконой Девы Марии стояла фотография маринада леонтиновича которой подносили дары в виде бананов и чистейшего "первого"  кто там в Шахтёре держит баранов которые такое сочиняют для прессы ? 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Тупорылые динамовцы, читайте статью и поймете смысл 
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-3
AndiM
Звичайно мрія, подивився як нігери шахрая стають мультимільйонерами за рахунок потопаючих у крові українців, яких татарська вбивця обдирає до останнього.
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-5
Saar
Певне, почув , що є такий в світі Шахтар за декілька днів до трансферу.  🤣🤣🤣.   ... "завжди мріяв він"..  🤣🤣
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-5
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