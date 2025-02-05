Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»

19-летний защитник «Боливара» Диего Арройо прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер».

«Это мечта, которой я живу. Это моя мечта, всей моей семьи и многих игроков. Я буду представлять Боливию и хочу сделать это как можно лучше.

Очень благодарен моему клубу, он помог мне вырасти как футболисту и как личности, теперь меня ждет что-то новое», – сказал Диего Red Uno.

Напомним, «Шахтер» выкупил 80% экономических прав на Арройо за 1 млн долларов, а еще 20% останутся за «Боливаром».

Диего Арройо был на контракте в «Боливаре» с лета 2023 года, однако его также отправляли набираться опыта в аренду в молодежную команду бразильского клуба «Баия».

Ранее президент «Боливара» подтвердил продажу Арройо в «Шахтер».