Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Диего Арройо подтвердил свой трансфер
19-летний защитник «Боливара» Диего Арройо прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер».
«Это мечта, которой я живу. Это моя мечта, всей моей семьи и многих игроков. Я буду представлять Боливию и хочу сделать это как можно лучше.
Очень благодарен моему клубу, он помог мне вырасти как футболисту и как личности, теперь меня ждет что-то новое», – сказал Диего Red Uno.
Напомним, «Шахтер» выкупил 80% экономических прав на Арройо за 1 млн долларов, а еще 20% останутся за «Боливаром».
Диего Арройо был на контракте в «Боливаре» с лета 2023 года, однако его также отправляли набираться опыта в аренду в молодежную команду бразильского клуба «Баия».
Ранее президент «Боливара» подтвердил продажу Арройо в «Шахтер».
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