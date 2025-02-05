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Сборная УКРАИНЫ
05 февраля 2025, 17:29 |
429
0

Украина U-21 узнает соперников в отборе Евро-2027. Известны подробности

Жеребьевка пройдет в четверг утром

05 февраля 2025, 17:29 |
429
0
Украина U-21 узнает соперников в отборе Евро-2027. Известны подробности
УАФ

6 февраля в 10:00 по киевскому времени начнется церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 (U-21).

Участниками чемпионата Европы 2027 среди молодежных сборных станут 53 команды, две из которых, Албания и Сербия, на правах хозяев уже имеют билеты в финальный турнир. Лихтенштейн не заявился в квалификацию, а россия согласно решению Исполкома УЕФА не допущена к соревнованиям.

Таким образом, в отборе будет играть 51 сборная. Согласно рейтингу УЕФА (показатели в квалификационных и финальных соревнованиях Евро-2021, Евро-2023 и квалификации Евро-2025) команды были распределены по шести корзинам. Украина попала в первую.

Состав корзин отборочного турнира Евро-2027 (U-21)

Корзина 1: Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Германия, Франция, Украина, Италия, Дания.

Корзина 2: Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Польша, Норвегия, Бельгия, Грузия, Ирландия.

Корзина 3: Словения, Финляндия, Швеция, Австрия, Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Болгария.

Корзина 4: Шотландия, Уэльс, Израиль, Северная Македония, Турция, Косово, Северная Ирландия, Фарерские острова, Молдова.

Корзина 5: Белоруссия, Черногория, Босния и Герцеговина, Кипр, Латвия, Литва, Казахстан, Азербайджан, Люксембург.

Корзина 6: Эстония, Мальта, Армения, Андорра, Гибралтар, Сан-Марино.

Будет сформировано девять групп: в шести из них будет по шесть сборных и в трех – по пять.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых).

Окна для матчей группового этапа квалификации

2025 год:

17-25 марта;
2-10 июня;
1-9 сентября;
6-14 октября;
10-18 ноября.

2026 год:

23-31 марта;
21 сентября - 6 октября;
Плей-офф: 9-17 ноября 2026 года.

Во время жеребьевки будут разведены по разным группам: Украина и беларусь, Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина.

Евро-2027 (U-21) планируется провести на четырех стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех — Сербии (Новые Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.

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сборная Украины по футболу U-21 жеребьевка чемпионата Европы жеребьевка
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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