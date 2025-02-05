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  4. Мешок денег. Ман Сити потратил €212 млн в зимнее трансферное окно
Англия
05 февраля 2025, 16:59 |
708
2

Мешок денег. Ман Сити потратил €212 млн в зимнее трансферное окно

В составе «горожан» четыре новых игрока

05 февраля 2025, 16:59 |
708
2
Мешок денег. Ман Сити потратил €212 млн в зимнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

По итогам зимнего трансферного окна «Манчестер Сити» потратил 212 млн евро на покупку четырех игроков.

Главной звездой этого списка является Омар Мармуш. Общая сумма трансфера игрока из «Айнтрахта» составила €75 млн. Контракт рассчитан до 2029 года, а зарплата египтянина будет составлять 10 млн евро в год.

Хавбек Нико Гонсалес, который в глазах фанатов английского клуба является временной заменой травмированного Родри перешел в состав «горожан» за €60 млн. «Порту» получит 60% от общей суммы, остальные 40% достанутся предыдущему клубу игрока – «Барселоне». Контракт будет действовать до конца сезона 2028/29.

Абдукодир Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» из французского «Ланса» за €40 млн. По данным инсайдеров, 20-летний защитник будет получать 3,5 млн евро в год. Контракт рассчитан до 2026 года.

Список закрывает Витор Рейс, за которого «Палмейрас» получил €37 млн. Договор между 19-летним защитником и английским клубом будет действовать до завершения сезона 2028/29.

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трансферы Жузеп Гвардиола Манчестер Сити трансферы АПЛ Омар Мармуш Нико Гонсалес Абдукодир Хусанов Витор Рейс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Сума вражає. Що називається, можуть собі дозволити. Подивимось, чи заграють ці футболісти на тому рівні, який від них очікують.
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Saar
Родрі і Хусанов- два дна! 
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