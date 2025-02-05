Легенда МЮ предупредил Аморима: «Так дальше продолжаться не может»

Известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Гари Нэшвилл не ожидал таких провальных результатов под руководством нового тренера Рубена Аморима.

«Я думал, что при Амориме станет лучше, что новая система и его энтузиазм все исправят. Но мы видим абсолютно иное – все становится хуже, это удивляет. Так дальше продолжаться не может, нельзя столько проигрывать».

«Постоянные поражения влияют на игроков, влияют на клуб. Мне кажется, Аморим за пару месяцев в МЮ проиграл больше матчей, чем за все время в Спортинге», – сказал Невилл.

В АПЛ МЮ идет на 13-й позиции, выиграв лишь трижды за последние десять туров.