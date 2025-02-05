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  4. «Он не может сам все голы забить». Игрок сборной Украины о Довбике в Роме
Италия
05 февраля 2025, 16:33 |
674
0

«Он не может сам все голы забить». Игрок сборной Украины о Довбике в Роме

Малиновский уверен, что у Артема все будет хорошо

05 февраля 2025, 16:33 |
674
0
«Он не может сам все голы забить». Игрок сборной Украины о Довбике в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Хавбек «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский оценил выступления в «Роме» форварда Артема Довбика, который в нынешнем сезоне уже забил 12 голов.

«Главное, что он играет. Он попал в команду, где всегда большое давление. Все-таки «Рома» – это большой клуб. Ему было тяжело в некоторых моментах, когда команда не показывала игру и не было результата. Он не может взять и сам все голы забивать. Все зависит от команды».

«Сейчас они начали показывать лучшие результаты. Считаю, что ему нужно время на адаптацию, потому что после испанского чемпионата прийти в итальянскую лигу – немного другой футбол. Но он забивает свои мячи».

«Конечно, ему бы хотелось, наверное, больше забивать. Считаю, что с его вдохновением и менталитетом он покажет себя в Серии А. Все у него впереди», – сказал Малиновский.

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Артем Довбик Руслан Малиновский Дженоа Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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