Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШЕПЕЛЕВ: «В Александрии приняли хорошо»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 16:19 |
187
0

Владимир ШЕПЕЛЕВ: «В Александрии приняли хорошо»

Полузащитник прокомментировал переход в новую команду

05 февраля 2025, 16:19 |
187
0
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «В Александрии приняли хорошо»
ФК Александриія. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник Владимир Шепелев прокомментировал свой переход в «Александрию»:

«Коллектив хорошо меня принял. Я многих знаю, мы играли вместе и в «Динамо», и в дубле, и в U-19. Поэтому было нетрудно адаптироваться. Но еще нужно время. Я стараюсь больше контактировать с ребятами, чтобы понимать. Они мне подсказывают, где как действовать на футбольном поле. Поэтому адаптация проходит хорошо».

В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч за киевское «Динамо», отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

По теме:
Дождались нормальной погоды. Александрия все же сыграла с Фредерисией
Экс-тренер Динамо: Будет катастрофа. Юных футболистов вывезли за границу»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Владимир Шепелев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Теннис | 05 февраля 2025, 11:26 9
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0

Белинда Бенчич разгромила Веронику Кудерметову на турнире в Абу-Даби

Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Футбол | 05 февраля 2025, 08:35 1
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Бразилец выделил легендарных центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини

Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Футбол | 04.02.2025, 19:34
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Футбол | 05.02.2025, 16:11
Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05.02.2025, 08:11
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 4
Бокс
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
04.02.2025, 12:49 12
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
03.02.2025, 21:11 5
Футбол
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 21
Теннис
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
04.02.2025, 14:05 1
Бокс
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем