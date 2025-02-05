Владимир ШЕПЕЛЕВ: «В Александрии приняли хорошо»

Украинский полузащитник Владимир Шепелев прокомментировал свой переход в «Александрию»:

«Коллектив хорошо меня принял. Я многих знаю, мы играли вместе и в «Динамо», и в дубле, и в U-19. Поэтому было нетрудно адаптироваться. Но еще нужно время. Я стараюсь больше контактировать с ребятами, чтобы понимать. Они мне подсказывают, где как действовать на футбольном поле. Поэтому адаптация проходит хорошо».

В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч за киевское «Динамо», отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.