«Был очень нервным». Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор
Украинский вингер счастлив оказаться в Турции
Украинский вингер турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков прокомментировал ничью в матче 2-го раунда Кубка Турции против «Искендерунспора» (2:2), в котором состоялся его дебют за новую команду:
«Очень счастлив наконец оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!
Я знаю, что «Трабзонспор» выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это».
На данный момент «Трабзонспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции с 26 очками в 20 матчах.
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