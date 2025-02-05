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  4. «Был очень нервным». Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор
Турция
05 февраля 2025, 20:07 |
899
0

«Был очень нервным». Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор

Украинский вингер счастлив оказаться в Турции

05 февраля 2025, 20:07 |
899
0
«Был очень нервным». Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор
Twitter. Александр Зубков

Украинский вингер турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков прокомментировал ничью в матче 2-го раунда Кубка Турции против «Искендерунспора» (2:2), в котором состоялся его дебют за новую команду:

«Очень счастлив наконец оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!

Я знаю, что «Трабзонспор» выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это».

На данный момент «Трабзонспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции с 26 очками в 20 матчах.

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Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Искендерунспор
Дмитрий Вус Источник: A Spor
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