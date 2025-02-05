Из-за девушки Дуран будет летать на тренировки Аль-Насра из Бахрейна

21-летний колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран будет жить в Бахрейне и каждый раз прибывать на тренировки своего клуба самолетом.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, это связано с тем, что в Саудовской Аравии запрещено сдавать жилье в аренду неженатым парам. Джон Дуран, который не хочет расставаться со своей второй половинкой, решил арендовать дом в Бахрейне.

Расстояние между местом его проживания и тренировочной базой клуба составляет 480 километров. Перелет занимает 1 час 20 минут.

Дуран уже уведомил руководство клуба о своем намерении жить в Бахрейне.

В клубе отметили, что этот закон можно обойти. Кстати, Криштиану Роналду живет в столице Саудовской Аравии со своей девушкой Джорджиной Родригес, несмотря на то, что пара официально не состоит в браке.