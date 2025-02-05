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Саудовская Аравия
05 февраля 2025, 15:40 | Обновлено 05 февраля 2025, 16:03
866
0

Из-за девушки Дуран будет летать на тренировки Аль-Насра из Бахрейна

Законы в Саудовской Аравии не позволяют арендовать квартиру неженатым парам

05 февраля 2025, 15:40 | Обновлено 05 февраля 2025, 16:03
866
0
Из-за девушки Дуран будет летать на тренировки Аль-Насра из Бахрейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

21-летний колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран будет жить в Бахрейне и каждый раз прибывать на тренировки своего клуба самолетом.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, это связано с тем, что в Саудовской Аравии запрещено сдавать жилье в аренду неженатым парам. Джон Дуран, который не хочет расставаться со своей второй половинкой, решил арендовать дом в Бахрейне.

Расстояние между местом его проживания и тренировочной базой клуба составляет 480 километров. Перелет занимает 1 час 20 минут.

Дуран уже уведомил руководство клуба о своем намерении жить в Бахрейне.

В клубе отметили, что этот закон можно обойти. Кстати, Криштиану Роналду живет в столице Саудовской Аравии со своей девушкой Джорджиной Родригес, несмотря на то, что пара официально не состоит в браке.

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Аль-Наср Эр-Рияд Джон Дуран lifestyle чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Александр Сильченко Источник: The Sun
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