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  4. Игорь ЖАБЧЕНКО: «Эти двое убивают клубы, как черви организм»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 15:28 |
1877
0

Игорь ЖАБЧЕНКО: «Эти двое убивают клубы, как черви организм»

Известный украинский тренер рассказал о своем уходе из «Горняка-Спорта»

05 февраля 2025, 15:28 |
1877
0
Игорь ЖАБЧЕНКО: «Эти двое убивают клубы, как черви организм»
ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Известный украинский тренер Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своем уходе из «Горняк-Спорта»:

«Коллективу, в который попадают такие персонажи как Гарбар и Геращенков, автоматически наступает конец. Они убивают организм, как черви. В 2016-м у нас сложилась ситуация, когда команду покинули несколько ключевых футболистов – Лозовой, Андриевский, Дячук. Замену им мы нашли, надо признать, не самую лучшую. В частности этих двух – Гарбара и Геращенкова. Со временем к ним присоединился Марусич. Кстати, не понимаю, почему ему до сих пор позволяют играть. Игру с «Ильичевцем» эта компания банально слила.

Для меня это была катастрофа. После матча набирает Володя Зверов. Говорит: «Валентинович, там у вас что-то происходит». В раздевалке я был лаконичен: «Вы отсюда не выйдете, пока не выяснится, что произошло». Выяснилось».

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Горняк-Спорт Игорь Жабченко инсайд отставка Максим Марусич Ильичевец Мариуполь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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