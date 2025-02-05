Игорь ЖАБЧЕНКО: «Эти двое убивают клубы, как черви организм»

Известный украинский тренер Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своем уходе из «Горняк-Спорта»:

«Коллективу, в который попадают такие персонажи как Гарбар и Геращенков, автоматически наступает конец. Они убивают организм, как черви. В 2016-м у нас сложилась ситуация, когда команду покинули несколько ключевых футболистов – Лозовой, Андриевский, Дячук. Замену им мы нашли, надо признать, не самую лучшую. В частности этих двух – Гарбара и Геращенкова. Со временем к ним присоединился Марусич. Кстати, не понимаю, почему ему до сих пор позволяют играть. Игру с «Ильичевцем» эта компания банально слила.

Для меня это была катастрофа. После матча набирает Володя Зверов. Говорит: «Валентинович, там у вас что-то происходит». В раздевалке я был лаконичен: «Вы отсюда не выйдете, пока не выяснится, что произошло». Выяснилось».