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Италия
05 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:08
285
1

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Милан – Рома

Матч 1/4 финала Кубка Италии начнется в 22:00 по киевскому времени

05 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:08
285
1
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Милан – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и римской «Ромой».

Встречу примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Милан» – «Рома»:

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Артем Довбик стартовые составы Кубок Италии по футболу Милан Рома Рим Милан - Рома Рома - Милан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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TolsTIyELF
ну да, тренер решил поберечь топа перед важным матчем с венецией. 
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