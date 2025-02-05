Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Милан – Рома

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и римской «Ромой».

Встречу примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Милан» – «Рома»: