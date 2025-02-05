Италия05 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:08
285
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Милан – Рома
Матч 1/4 финала Кубка Италии начнется в 22:00 по киевскому времени
05 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:08
285
1
В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и римской «Ромой».
Встречу примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Милан» – «Рома»:
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ну да, тренер решил поберечь топа перед важным матчем с венецией.
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