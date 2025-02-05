С Луниным. Известны стартовые составы на матч Леганес – Реал

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Матч пройдет на Бутарке в Леганесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Леганес» – «Реал»: