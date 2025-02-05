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Испания
05 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:06
1222
2

С Луниным. Известны стартовые составы на матч Леганес – Реал

Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 22:00 по киевскому времени

05 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:06
1222
2
С Луниным. Известны стартовые составы на матч Леганес – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Матч пройдет на Бутарке в Леганесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Леганес» – «Реал»:

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Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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didora
А де ж Мббапе, Белінгем, Вінісіус, Рюдігер???
Ответить
+1
Saar
"Ну коли Лунін?", "Чи буде Лунін", "А Лунін в складі"?
"З Луніним"........ кінчив хтось
Ответить
-7
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