Испания05 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:06
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С Луниным. Известны стартовые составы на матч Леганес – Реал
Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 22:00 по киевскому времени
05 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:06
1222
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В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Матч пройдет на Бутарке в Леганесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Леганес» – «Реал»:
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