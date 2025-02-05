Экс-защитник сборной Украины будет выступать в Бельгии

34-летний экс-защитник сборной Украины Игорь Пластун подписал контракт с «Эйпеном», который выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Пластуна был казахстанский «Ордабасы», который он покинул в конце минувшего года. В Украине Игорь Пластун выступал за «Оболонь» и «Карпаты». С 2018-го по 2021-й год играл в Бельгии, защищая цвета «Гента».

Также выступал за болгарский «Лудогорец», в составе которого четырежды выиграл чемпионат Болгарии. Раньше Пластун рассказал, что, помимо украинского паспорта, имеет также паспорт гражданина Болгарии.

«Эйпен» занимает девятое место в чемпионате Бельгии, имея в активе 19 очков после 19 матчей.