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Бельгия
05 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:23
1053
1

Экс-защитник сборной Украины будет выступать в Бельгии

Игорь Пластун подписал контракт с клубом «Эйпен»

05 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:23
1053
1
Экс-защитник сборной Украины будет выступать в Бельгии
ФК Эйпен. Игорь Пластун

34-летний экс-защитник сборной Украины Игорь Пластун подписал контракт с «Эйпеном», который выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Пластуна был казахстанский «Ордабасы», который он покинул в конце минувшего года. В Украине Игорь Пластун выступал за «Оболонь» и «Карпаты». С 2018-го по 2021-й год играл в Бельгии, защищая цвета «Гента».

Также выступал за болгарский «Лудогорец», в составе которого четырежды выиграл чемпионат Болгарии. Раньше Пластун рассказал, что, помимо украинского паспорта, имеет также паспорт гражданина Болгарии.

«Эйпен» занимает девятое место в чемпионате Бельгии, имея в активе 19 очков после 19 матчей.

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Игорь Пластун Эйпен
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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ivankondrat96
Поносила доля футболіста по світу. Болгарія, Казахстан, Бельгія...
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