Забивала только одна команда. В матче Кубка Словакии сыграли два украинца

4 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Словакии, в котором встретились «Слован» из Братиславы и «Тренчин».

Все голы в этом матче забивали только хозяева – трижды в чужие ворота, один раз в свои. «Слован» одолел соперника со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

Интересно, что в этом поединке в составе каждого клуба был один украинец – защитники Даниил Игнатенко («Слован») и Тарас Бондаренко («Тренчин»). Игнатенко вышел на поле первый раз за два месяца – предыдущие мачи футболист пропустил из-за повреждения.

Чемпионат Словакии, 1/8 финала. 4 февраля

Слован Братислава – Тренчин – 3:1

Голы: Толич, 43, 79, Марчелли, 63 – Войтко, 52 (автогол)