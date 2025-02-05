Забивала только одна команда. В матче Кубка Словакии сыграли два украинца
Даниил Игнатенко (Слован) сыграл против Тараса Бондаренко (Тренчин)
4 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Словакии, в котором встретились «Слован» из Братиславы и «Тренчин».
Все голы в этом матче забивали только хозяева – трижды в чужие ворота, один раз в свои. «Слован» одолел соперника со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал.
Интересно, что в этом поединке в составе каждого клуба был один украинец – защитники Даниил Игнатенко («Слован») и Тарас Бондаренко («Тренчин»). Игнатенко вышел на поле первый раз за два месяца – предыдущие мачи футболист пропустил из-за повреждения.
Чемпионат Словакии, 1/8 финала. 4 февраля
Слован Братислава – Тренчин – 3:1
Голы: Толич, 43, 79, Марчелли, 63 – Войтко, 52 (автогол)
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