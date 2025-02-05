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05 февраля 2025, 12:51 |
212
0

Забивала только одна команда. В матче Кубка Словакии сыграли два украинца

Даниил Игнатенко (Слован) сыграл против Тараса Бондаренко (Тренчин)

05 февраля 2025, 12:51 |
212
0
Забивала только одна команда. В матче Кубка Словакии сыграли два украинца
Instagram. Слован – Тренчин

4 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Словакии, в котором встретились «Слован» из Братиславы и «Тренчин».

Все голы в этом матче забивали только хозяева – трижды в чужие ворота, один раз в свои. «Слован» одолел соперника со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

Интересно, что в этом поединке в составе каждого клуба был один украинец – защитники Даниил Игнатенко («Слован») и Тарас Бондаренко («Тренчин»). Игнатенко вышел на поле первый раз за два месяца – предыдущие мачи футболист пропустил из-за повреждения.

Чемпионат Словакии, 1/8 финала. 4 февраля

Слован Братислава – Тренчин – 3:1

Голы: Толич, 43, 79, Марчелли, 63 – Войтко, 52 (автогол)

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Кубок Словакии по футболу Тренчин Слован Братислава Даниил Игнатенко Тарас Бондаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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