Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба

Итальянский «Наполи» летом будет работать над трансфером полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

По информации Calciomercato, главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте остался недовольным тем, что зимой руководство не подписало игрока на замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в ПСЖ.

В январе «Наполи» работал над трансфером вингера «Лилля» Эдона Жегрова, но договориться с французским клубом не получилось. Отмечается, что косоварский футболист вместе с Судаковым будут приоритетными трансферными целями для неаполитанцев летом.

Сообщалось, что «Фиорентина» предлагала 20 млн евро за Судакова, но получила отказ.