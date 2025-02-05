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  4. Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 12:10 |
1821
5

Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба

Хавбека Шахтера попытается подписать Наполи

05 февраля 2025, 12:10 |
1821
5
Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» летом будет работать над трансфером полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

По информации Calciomercato, главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте остался недовольным тем, что зимой руководство не подписало игрока на замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в ПСЖ.

В январе «Наполи» работал над трансфером вингера «Лилля» Эдона Жегрова, но договориться с французским клубом не получилось. Отмечается, что косоварский футболист вместе с Судаковым будут приоритетными трансферными целями для неаполитанцев летом.

Сообщалось, что «Фиорентина» предлагала 20 млн евро за Судакова, но получила отказ.

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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pricolist
чому було не віддати Наполі його відразу за 40 мільйонів. Сумніваюсь, що хтось запропонує більше
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+4
easterly
Почалося сумне нудне поміжсезоння). Тепер качки будут пачками кружляти і крякати, крякати, крякати.....
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+1
Burevestnik
до літа різні слухи - то все х..ня
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+1
ТвояМамка
То закрыто - приоритетная цель
То открыто - 0 предложений 
Классика
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+1
saltim
У Жоры последнее время резкость и скорость упала как то. Куча неверных решений и неточных передач. Внешне как то потяжелел что ли? Не дадут за него то что раньше предлагали. Деградирует парень.Жаль.
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0
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