Экс-тренер Динамо: Будет катастрофа. Юных футболистов вывезли за границу»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы украинского чемпионата, а также рассказал о проблемах с футболистами юношеских команд:

«Я понимаю: идет война, и никто из нормальных футболистов не приедет – ни в «Динамо», ни в «Шахтер». К сожалению, с высоким уровнем нашего футбола нужно подождать. Пока даже сложно представить, что с ним вообще будет. Будет катастрофа.

Родственники увезли всех наших юных футболистов в возрасте от 13 до 16 лет за границу. Все они уже давно учатся футболу в юношеских командах разных стран Европы, и, скорее всего, уже не вернутся домой в Украину. Потому и говорю, что будет катастрофа.

Кончится, дай Бог, война – и что дальше? Будут ощутимы серьезные пробелы, ведь для того, чтобы поднять уровень нашего футбола, футболистов просто не будет. Снова клубам придется покупать игроков из-за границы, если будут деньги. И если кто-то согласится приехать», – поделился мнением Сабо.