Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Динамо: Будет катастрофа. Юных футболистов вывезли за границу»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 11:51 |
857
1

Экс-тренер Динамо: Будет катастрофа. Юных футболистов вывезли за границу»

Йожеф Сабо оценил перспективы украинского футбола

05 февраля 2025, 11:51 |
857
1
Экс-тренер Динамо: Будет катастрофа. Юных футболистов вывезли за границу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы украинского чемпионата, а также рассказал о проблемах с футболистами юношеских команд:

«Я понимаю: идет война, и никто из нормальных футболистов не приедет – ни в «Динамо», ни в «Шахтер». К сожалению, с высоким уровнем нашего футбола нужно подождать. Пока даже сложно представить, что с ним вообще будет. Будет катастрофа.

Родственники увезли всех наших юных футболистов в возрасте от 13 до 16 лет за границу. Все они уже давно учатся футболу в юношеских командах разных стран Европы, и, скорее всего, уже не вернутся домой в Украину. Потому и говорю, что будет катастрофа.

Кончится, дай Бог, война – и что дальше? Будут ощутимы серьезные пробелы, ведь для того, чтобы поднять уровень нашего футбола, футболистов просто не будет. Снова клубам придется покупать игроков из-за границы, если будут деньги. И если кто-то согласится приехать», – поделился мнением Сабо.

По теме:
Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Футбол | 04 февраля 2025, 11:01 12
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925

Иван покинет «Александрию»

ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
Бокс | 04 февраля 2025, 16:27 1
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон

Жена Усика рассказала о неожиданном визите...

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии
Футбол | 05.02.2025, 10:43
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Война | 05.02.2025, 08:21
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футбол | 04.02.2025, 13:51
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
наш президент суркіс щось обовязково придумає і все у великого позорного клубу Динамо Київ буде добре
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
03.02.2025, 21:11 5
Футбол
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
03.02.2025, 09:42
Футбол
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
03.02.2025, 08:44 5
Теннис
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
04.02.2025, 00:01 14
Бокс
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
03.02.2025, 12:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем