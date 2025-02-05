Поставил на место. Миколенко 9 словами отреагировал на хейт болельщика
Аноним в интернете посоветовал Виталию научиться делать кроссы
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях.
После победного матча 24-го тура Английской Премьер-лиги против «Лестера» (3:0) 25-летний футболист сделал публикацию в Instagram. В комментариях один из фанатов клуба раскритиковал игрока, написав:
«Научись, как делать кроссы. У тебя получается очень плохо».
Виталий не проигнорировал критику в свой адрес и дерзко ответил хейтеру:
«Ты можешь прийти на тренировочную базу и научить меня».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский чемпион поделился мнением об организации поединков в боксе
Лаутаро Мартинес привлекает внимание английского гранда