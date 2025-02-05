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  4. Поставил на место. Миколенко 9 словами отреагировал на хейт болельщика
Англия
05 февраля 2025, 13:45 |
1597
2

Поставил на место. Миколенко 9 словами отреагировал на хейт болельщика

Аноним в интернете посоветовал Виталию научиться делать кроссы

05 февраля 2025, 13:45 |
1597
2
Поставил на место. Миколенко 9 словами отреагировал на хейт болельщика
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях.

После победного матча 24-го тура Английской Премьер-лиги против «Лестера» (3:0) 25-летний футболист сделал публикацию в Instagram. В комментариях один из фанатов клуба раскритиковал игрока, написав:

«Научись, как делать кроссы. У тебя получается очень плохо».

Виталий не проигнорировал критику в свой адрес и дерзко ответил хейтеру:

«Ты можешь прийти на тренировочную базу и научить меня».

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики фанаты
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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MaximusOne
Прикиньте чел прийде)))
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Stan S.
На фига он это читает Забил бы
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