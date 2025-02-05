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  4. Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 11:46 |
641
1

Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф

Трансфер Салифу Сума может в «Динамо» может не состояться

05 февраля 2025, 11:46 |
641
1
Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума привлек внимание некоторых клубов по чемпионату России. Футболистом также интересуется черкасский ЛНЗ.

По информации AfricaFoot, Сумма заинтересовал выступающих на болотах «спартак» и «рубин». Также источник приписывает интерес к вингеру черкасскому ЛНЗ, но никаких деталей не сообщается.

Одним из главных кандидатов на переход 21-летнего вингера является киевское «Динамо», однако столичному клубу придется сразиться с другими конкурентами.

В этом сезоне вингер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана и забил шесть голов. Примерная стоимость Салифа по данным Transfermarkt составляет 850 тысяч евро.

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Салифу Сума Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы ЛНЗ Черкассы Спартак Москва Рубин Казань
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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protasov_lyopu_dadaj
сколько можно постить новости про русню?
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