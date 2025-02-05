Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума привлек внимание некоторых клубов по чемпионату России. Футболистом также интересуется черкасский ЛНЗ.

По информации AfricaFoot, Сумма заинтересовал выступающих на болотах «спартак» и «рубин». Также источник приписывает интерес к вингеру черкасскому ЛНЗ, но никаких деталей не сообщается.

Одним из главных кандидатов на переход 21-летнего вингера является киевское «Динамо», однако столичному клубу придется сразиться с другими конкурентами.

В этом сезоне вингер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана и забил шесть голов. Примерная стоимость Салифа по данным Transfermarkt составляет 850 тысяч евро.