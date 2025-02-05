Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф
Трансфер Салифу Сума может в «Динамо» может не состояться
Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума привлек внимание некоторых клубов по чемпионату России. Футболистом также интересуется черкасский ЛНЗ.
По информации AfricaFoot, Сумма заинтересовал выступающих на болотах «спартак» и «рубин». Также источник приписывает интерес к вингеру черкасскому ЛНЗ, но никаких деталей не сообщается.
Одним из главных кандидатов на переход 21-летнего вингера является киевское «Динамо», однако столичному клубу придется сразиться с другими конкурентами.
В этом сезоне вингер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана и забил шесть голов. Примерная стоимость Салифа по данным Transfermarkt составляет 850 тысяч евро.
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