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  4. Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Профессиональный бокс
05 февраля 2025, 11:38 |
845
0

Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»

Украинский боксер рассказал об общении с Геннадием Буткевичем

05 февраля 2025, 11:38 |
845
0
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO и WBA, рассказал о своей дружбе с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем:

– Какова роль Геннадия Буткевича в вашей жизни, в спортивной карьере?

– С Геннадием Буткевичем общаюсь много лет. Он мой близкий друг, который помогает мне. С таким человеком хорошо общаться, учиться у него. Ведь он многое прошел, он крутой бизнесмен, а еще отличный человек – простой и правдивый.

Задаю ему разные кошмарные вопросы, а он всегда отвечает правду. Поэтому учусь его отношению к жизни и бизнесу. Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно», – рассказал Усик.

Ранее Усик рассказал о финансовой составляющей организации поединков в Саудовской Аравии.

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Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Николай Титюк Источник: Forbes Украина
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