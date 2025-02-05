Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Украинский боксер рассказал об общении с Геннадием Буткевичем
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO и WBA, рассказал о своей дружбе с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем:
– Какова роль Геннадия Буткевича в вашей жизни, в спортивной карьере?
– С Геннадием Буткевичем общаюсь много лет. Он мой близкий друг, который помогает мне. С таким человеком хорошо общаться, учиться у него. Ведь он многое прошел, он крутой бизнесмен, а еще отличный человек – простой и правдивый.
Задаю ему разные кошмарные вопросы, а он всегда отвечает правду. Поэтому учусь его отношению к жизни и бизнесу. Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно», – рассказал Усик.
Ранее Усик рассказал о финансовой составляющей организации поединков в Саудовской Аравии.
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