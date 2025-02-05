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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 11:48 |
29
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Легких игр на сборах не бывает»

Голкипер «Полесья» прокомментировал победу над «Динамо Батуми»

05 февраля 2025, 11:48 |
29
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Легких игр на сборах не бывает»
ФК Полесье. Евгений Волынец

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах стал клуб из Грузии «Динамо Батуми». «Полесье» одержало победу со счетом 5:0. Результат матча и игру своей команды прокомментировал голкипер «Полесья» Евгений Волынец.

– Как оцените поединок, шикарный счет, легкая игра. С точки зрения игрока, каким он показался?

– Я не сказал бы, что легкая игра потому, что легких игр, я думаю, что не бывает, тем более, когда ты находишься на сборах. Может мы были в лучшем состоянии, возможно соперник был под нагрузкой.

– Вы отыграли прямо единственный поединок без замены. Скажем так, насколько уже чувствуете в себе силы? Я не знаю, готовность к чемпионату, который уже скоро?

– Готовимся, тренеры так решили, что сегодня и завтра мы с Олегом сыграем по 90 минут. Им виднее, как нас готовить.

– Что вообще полезного дала, как вам кажется, эта игра против «Динамо Батуми»?

– Последняя игра, когда мы «Балкани» обыграли, и против «Динамо Батуми», они были достаточно неплохие. Хорошо, что очень многое получается в атаке и получается забить не один гол, а 2-3 сколько есть моментов.

– Что было самым сложным в матче?

– Я думаю, что сохранять концентрацию в 2 тайме когда счет был комфортным. Когда сменились футболисты, то они вышли с очень достойным настроением на игру.

– Главный тренер говорит, что несмотря на хороший результат, все равно есть какие-то моменты. Не может быть главный тренер доволен игрой команды, но очевидно, что претензий к вам от тренера по вратарям точно нет, сохранили ворота на замке.

– Я думаю, что он тоже не будет на 100% доволен, что-то найдет. Защитники сегодня очень хорошо сыграли, что не так было много моментов.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Динамо Батуми Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Евгений Волынец
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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