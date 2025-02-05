В клубе УПЛ ответили Маркевичу на критику по трансферам легионеров
Андрей Колесник ответил Мирону Маркевичу
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник ответил украинскому специалисту Мирону Маркевичу, который раскритиковал ЛНЗ за трансферы легионеров.
– Как вы прокомментируете слова Мирона Маркевича о том, что нужно покупать действительно классных легионеров?
– Мирон Маркевич – яркая личность в украинском футболе, он имеет право на свое мнение. Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов, когда можно было привезти бразильца за 6-15 миллионов, и эти игроки того стоили. Мы же стараемся извлечь максимум из имеющихся возможностей. Тот же Яшари, на которого сейчас есть предложение, в 14 раз превышающее сумму его покупки. Сейчас украинский футбол может двигаться только так.
Ранее Андрей Колесник назвал главную проблему трансферного окна в Украине.
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