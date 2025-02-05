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  4. В клубе УПЛ ответили Маркевичу на критику по трансферам легионеров
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 10:39 |
1018
0

В клубе УПЛ ответили Маркевичу на критику по трансферам легионеров

Андрей Колесник ответил Мирону Маркевичу

05 февраля 2025, 10:39 |
1018
0
В клубе УПЛ ответили Маркевичу на критику по трансферам легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник ответил украинскому специалисту Мирону Маркевичу, который раскритиковал ЛНЗ за трансферы легионеров.

– Как вы прокомментируете слова Мирона Маркевича о том, что нужно покупать действительно классных легионеров?

– Мирон Маркевич – яркая личность в украинском футболе, он имеет право на свое мнение. Возможно, он еще живет футболом 2010-х годов, когда можно было привезти бразильца за 6-15 миллионов, и эти игроки того стоили. Мы же стараемся извлечь максимум из имеющихся возможностей. Тот же Яшари, на которого сейчас есть предложение, в 14 раз превышающее сумму его покупки. Сейчас украинский футбол может двигаться только так.

Ранее Андрей Колесник назвал главную проблему трансферного окна в Украине.

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Мирон Маркевич Андрей Колесник (футбол) трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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