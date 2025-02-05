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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 12:43 |
631
0

ЖАБЧЕНКО: «Если кто-то забывал, куда попал, заходили люди с автоматами»

Известный украинский экс-футболист поделился историей с Кавказа

05 февраля 2025, 12:43 |
631
0
ЖАБЧЕНКО: «Если кто-то забывал, куда попал, заходили люди с автоматами»
ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Воспитанник киевского «Динамо» Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился воспоминаниями о выездах на матчи против кавказских команд.

– За мной долгое время ездил начальник «Кремня» Петр Скрильник. Наконец приехал на «рафике», загрузил туда все мои вещи, посадил в салон меня, жену, дочь, тещу и поехал в Кременчуг. Мне сразу дали двухкомнатную квартиру, создали все условия, чтобы играть в футбол и ни о чем не думать. Чего еще 21-летнему парню надо? Да и играть было интересно. «Кремень» тогда выступал в переходной зоне чемпионата СССР. Против нас, кроме украинских коллективов, играли команды из России, Молдовы, Беларуси, Армении, Азербайджана.

– Игроки, которые тогда играли, особенно любят вспоминать трешовые поездки на Кавказ...

– «Карабах» и «Кяпаз» на выезде проигрывали всем по 5:0 или 6:0. Зато на их поле, в Агдаме или Гянже у этих команд не мог выиграть никто. Это тогда уже был вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Поле было окружено автоматчиками. Если кто-то упирался и забывал, куда попал, люди заходили в раздевалку и напоминали. Так все там от греха подальше, чтобы спокойно вернуться домой, и проигрывали.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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