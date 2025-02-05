Жабченко рассказал, как Лобановский отправил его в воинскую часть

Воспитанник киевского «Динамо» Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился интересной историей времен выступлений за столичный клуб:

«Да. Веселая была история. Мы были на сборах в Ужгороде. Перед их завершением, когда на следующее утро должны были отправляться поездом домой, пошли с Серегой Погодиным погулять. И не вернулись до отбоя. Когда пришли, нас ожидали Виктор Колотов и Михаил Коман. На утро захожу к Лобановскому. «Игорь, ты дома не ночуешь? В часть!», – говорит.

Так и произошло. Отправили нас на две недели в воинскую часть на Леси Украинки. Мыли там посуду, другой черновой работой занимались. Я еще терпел, а у Погодина характер мягкий. Он не выдержал и набрал Колотова: «Михалыч, заберите нас отсюда!» И забрали. Пожалели».