«Жил в оккупации, сотрудничал с СБУ». Воспитанник Динамо – о войне

Воспитанник киевского «Динамо» Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился воспоминаниями о первых днях войны.

– Конечно, война – это страшно. Вся наша страна с этим ощущением живет. Даже если нет взрывов, то звуки сирен давят на психику. Особенно это чувствую, когда приезжаю к дедушке и бабушке в Ирпень. Они живут как раз напротив парка. Динамики расположены рядом. Просто ужас, когда сирена включается. Хотя тяжелее всего было в самом начале полномасштабного вторжения. Мы живем в Любимовке рядом с Бузовой на Киевщине. Когда российские танки шли по Житомирской трассе, мы как раз находились на блок-посту. Когда враг ударил по заправке БРСМ, все, кто был рядом разбежались в рассыпную. Страшно было.

– Пожили в оккупации?

– Да, где-то 9 марта только выехали. Летало вокруг почти беспрестанно. Сотрудничали тогда с СБУ, ведь из окон видели передвижение российской техники. У нас ужас творился – вокруг много погибших, расстрелянных машин. А бабушке с дедушкой за восемьдесят. Когда произошло вторжение, связь с ними пропала. Не знали уже, что думать. Но так же 9 марта им кто-то помог перейти через Ирпенский мост. Сколько было радости, когда они позвонили нам с киевского вокзала, сказали, что все с ними хорошо. Дедушка родом из Ивано-Франковской области, поэтому они с бабушкой сразу сели в поезд и отправились на его родину.