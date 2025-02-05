Президент ФИФА: «Теперь Холанд имеет шанс победить на чемпионате мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем футболистам, которые жалуются на большое количество матчей в сезоне, а также прокомментировал предстоящий Клубный чемпионат мира:

«Я считаю, что Клубный чемпионат мира — это фантастическое соревнование. Будет больше команд со всего мира, клубов, которые никогда не имели возможности блеснуть на мировой арене.

Соревнования будут длится один месяц и заменят старый Кубок Конфедераций ФИФА. Это имеет больше смысла. Не забывайте, что ФИФА отвечает за организацию менее 1% игр по всему миру.

Возможно, было бы справедливо начать с тех, кто организует 99% игр. Этот 1% от ФИФА дает огромные преимущества во всем мире. Мы также предоставляем возможность футболистам из стран, у которых нет шансов выиграть чемпионат мира.

Недавно я разговаривал с Холандом и Аканджи, которые играют за «Манчестер Сити». Они отличные футболисты, и теперь у них есть шанс выиграть чемпионат мира не со своими национальными сборными, а со своими клубами», – подытожил Инфантино.

Клубный чемпионат мира 2025 впервые пройдет в расширенном формате. В соревнованиях примут участие 32 команды из шести конфедераций. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.