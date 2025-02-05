Бывший динамовец рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет

Воспитанник киевского футбола Зураб Очигава, которого отечественные болельщики знают по выступлениям в пяти клубах УПЛ – Ильичевце, Динамо, Олимпике, Днепре-1 и Ворскле, с 2020 года находится за границей. С тех пор он успел поиграть в Эстонии и Азербайджане, а осенью прошлого года оказался в США. В новой роли – тренерской.

Корреспонденту Sport.ua удалось разыскать Очигаву в «столице мира», как неофициально называют Нью-Йорк. Несмотря на занятость, он нашел время рассказать о своей жизни-бытии за океаном.

– Вам всего 29 лет. Не рано ли решили перейти на тренерскую работу?

-Да, я понимаю, что это наверняка раннее завершение, и так же раннее начало для тренерского пути. Но посмотрим, как будут складываться обстоятельства и куда это приведет. Конечно, я обожаю получать удовольствие от игры на поле непосредственно, но иногда приходится принимать сложные решения.

– С чего начинался ваш американский период?

– Как только я приехал в США, то так все сложилось, что я начал работать тренером академии BridgeView, но сейчас я вступил в партнерские отношения с академией Metro Brooklyn Soccer, где отвечаю за футбольную часть проекта, в котором мы планируем развиваться в лучших проявлениях для местных детей.

– Возобновить карьеру игрока в Соединенных Штатах Америки не хотелось бы?

– Я бы с радостью это сделал при наличии интересного варианта. Были телефонные звонки, предлагали разные варианты, но это все было не очень серьезно, или же не совсем амбициозно. Также были переговоры с местными командами (не из MLS), но не договорились. Я поддерживаю форму, держу себя в тонусе, но это не тот уровень, когда ты каждый день с командой на поле.

– Кого-то из людей, кто ранее входил в футбольную ячейку Украины в США встречали?

– Да, встречал таких. Но не сказал бы, что здесь их очень много.

– В Украине вы играли за пять клубов. Период в каком из них пришелся по душе больше всего?

– Конечно, каждый этап моей карьеры был хорошим опытом, но игра за «Динамо» была моей мечтой с детства – как и у всех детей, выросших в Украине. Поэтому это было незабываемо.

– Пять лет назад вы решили попробовать легионерского хлеба, отправившись сначала в Эстонию, а затем в Азербайджан. Переходы в «Левадию» и «Сабах» как оцениваете?

– С тех пор мне очень не хватало моих родных и друзей, но такова судьба многих, кто выбирает футбольную карьеру. Период в «Сабахе», безусловно, был лучшим в легионерской жизни. Этот клуб дал мне многое, за что я ему очень благодарен. А вот о периоде, проведенном в «Левадии», этого не скажешь. Он пришелся на «ковидные» времена, когда чемпионаты останавливались, тренировки были дистанционными.

– С кем из тренеров и бывших партнеров поддерживаете связи до сих пор?

– Практически все мои друзья – из футбола. Больше всего общаюсь с Никитой Кравченко, Шабановым, Бурдой, Коломойцем. И последний, бакинский опыт, подарил хорошие отношения с Кулачем и Нуриевым. Да и вообще, моя футбольная жизнь дала мне много хороших друзей.

– По Украине и родному Киеву скучаете?

– Конечно. Киев для меня – является лучшим городом в мире. Поэтому даже не подобрать слов, как я по нему скучаю.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– На данном этапе хочется развиваться в том деле, за которое я взялся. В частности, создать хорошую академию с Metro Brooklyn Soccer в Нью-Йорке, чтобы детям нравилось заниматься футболом и достигать успехов в спорте.

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