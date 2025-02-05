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  4. КОЛЕСНИК: «Деньги не сильно решают. Посмотрите на Металлист 1925»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 09:59 |
368
0

КОЛЕСНИК: «Деньги не сильно решают. Посмотрите на Металлист 1925»

Генеральный директор ЛНЗ рассказал, что нужно, чтобы стабильно входить в тройку УПЛ

05 февраля 2025, 09:59 |
368
0
КОЛЕСНИК: «Деньги не сильно решают. Посмотрите на Металлист 1925»
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, что нужно, чтобы стабильно входить в тройку лучших команд Украинской Премьер-лиги. Функционер заговорил о харьковском «Металлисте 1925», ныне выступающем в Первой Лиге.

– Что, кроме денег, нужно, чтобы стать топ-3 командой чемпионата?

– Деньги не сильно решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на «Металлист 1925» – одна из самых богатых команд вылетела в первую лигу. Важнейший фактор – уровень игроков. При этом не обязательно платить большие деньги. Надо изучать рынок, понимать, у кого из сильных игроков истекает контракт. Можно взять футболиста бесплатно, главное – уметь договориться.

Ранее Роман Григорчук рассказал, почему решил присоединиться именно к ЛНЗ.

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Андрей Колесник (футбол) Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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