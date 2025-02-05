Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал подпишет легендарного защитника, который летом ушел на пенсию
Испания
05 февраля 2025, 11:21 |
945
3

Реал подпишет легендарного защитника, который летом ушел на пенсию

Пепе станет игроком королевского клуба

05 февраля 2025, 11:21 |
945
3
Реал подпишет легендарного защитника, который летом ушел на пенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Мадридский «Реал» серьезно интересуется португальским центральным защитником Пепе, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, решение подписать 41-летнего футболиста, который летом 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры, мотивировано травмами целого ряда центрбеков королевского клуба.

Также кандидатура Пепе имеет преимущество над другими из-за факта закрытия трансферного окна – теперь до лета клубы могут усиливаться лишь свободными агентами.

Стоит напомнить, что Пепе выступал за мадридский «Реал» в течение 2007-2017 годов.

В сезоне 2023/24 Пепе провел 34 матча за «Порту», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

По теме:
Трансфер вингера в Динамо может сорваться из-за клубов из рф
Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько футболистов у нас на просмотре»
Евгений КРАСНИКОВ: «Он в шесть лет выделялся. Как Судаков, Мудрик и Лунин»
Пепе Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Футбол | 05 февраля 2025, 07:05 8
Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40

Португалец празднует свой день рождения

ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
Бокс | 04 февраля 2025, 16:27 1
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон

Жена Усика рассказала о неожиданном визите...

Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Футзал | 04.02.2025, 20:27
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
«Жил в оккупации, сотрудничал с СБУ». Воспитанник Динамо – о войне
Футбол | 05.02.2025, 10:46
«Жил в оккупации, сотрудничал с СБУ». Воспитанник Динамо – о войне
«Жил в оккупации, сотрудничал с СБУ». Воспитанник Динамо – о войне
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Бокс | 04.02.2025, 17:41
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Я б запропонував ще розглянути кандидатури Мальдіні і Нести, накрайняк Барезі і Матеуса... 😂
Ответить
0
Stan S.
Жесть
Ответить
0
pol-55
Бінго!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
04.02.2025, 00:01 14
Бокс
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
04.02.2025, 14:05 1
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем