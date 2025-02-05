Реал подпишет легендарного защитника, который летом ушел на пенсию

Мадридский «Реал» серьезно интересуется португальским центральным защитником Пепе, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, решение подписать 41-летнего футболиста, который летом 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры, мотивировано травмами целого ряда центрбеков королевского клуба.

Также кандидатура Пепе имеет преимущество над другими из-за факта закрытия трансферного окна – теперь до лета клубы могут усиливаться лишь свободными агентами.

Стоит напомнить, что Пепе выступал за мадридский «Реал» в течение 2007-2017 годов.

В сезоне 2023/24 Пепе провел 34 матча за «Порту», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.