Реал подпишет легендарного защитника, который летом ушел на пенсию
Пепе станет игроком королевского клуба
Мадридский «Реал» серьезно интересуется португальским центральным защитником Пепе, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, решение подписать 41-летнего футболиста, который летом 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры, мотивировано травмами целого ряда центрбеков королевского клуба.
Также кандидатура Пепе имеет преимущество над другими из-за факта закрытия трансферного окна – теперь до лета клубы могут усиливаться лишь свободными агентами.
Стоит напомнить, что Пепе выступал за мадридский «Реал» в течение 2007-2017 годов.
В сезоне 2023/24 Пепе провел 34 матча за «Порту», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
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