Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами

Каталонскую «Барселону» может возглавить главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, сам специалист никогда не исключал возможности возвращения в «блауграну». К тому же, Жузеп имеет хорошие отношения с нынешним президентом клуба Жоаном Лапортой.

Также интересно, что недавно Гвардиола финансово помог «Барселоне», подписав в «Манчестер Сити» из «Порту» Нико Гонсалеса за 60 миллионов евро. От этого трансфера «Барселона», как бывший клуб Нико, получила около 24 миллионов евро.

На данный момент тренером «Барселоны» является Ханси Флик. Под его руководством команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков в 22 матчах чемпионата Испании. Основной этап Лиги чемпионов каталонцы завершили на второй строчке с 19 баллами в 8 турах.