«Талантливый ребенок». Григорчук объяснил, зачем взял на сборы 15-летнего

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук, объяснил, зачем взял на учебно-тренировочные сборы 15-летнего Мирослава Доника и еще двух молодых исполнителей.

– На собрание с основой поехал воспитанник ЛНЗ 15-летний хавбек Мирослав Доник, который также уже успел подписать профессиональный контракт. Что это за суперталант?

– Да, это молодой парень 2010 года рождения. Скажу, что это талантливый ребенок, талантливый молодой футболист.

С нами на сборах также находятся молодые защитник Тимофей Нивинский и вратарь Илья Московченко. Мы к ним более нежно относимся, они идут по облегченной программе. Понимаем, что это молодые ребята. Следим за ними. Это все молодые таланты. Думаю, скоро вы услышите о них больше и увидите их на поле.

– Кто-то из них будет в обойме ЛНЗ весной?

– Здесь, вы знаете, трудно говорить. Я считаю, не надо с такими молодыми ребятами, даже если они очень и очень талантливы, делать поспешные шаги. Важно интегрировать их во взрослый футбол и подобрать подходящий момент.

Надо, чтобы парень не просто сыграл где-то матч – и потом снова пропал на пару месяцев. Если мы уже молодого подтягиваем к команде, нужно, что он уже встал и дальше пошел с нами. Это мой взгляд, и мы будем в таком направлении работать с ними.

– Это была ваша идея – взять на сборы тройку юношей?

– Ну, я вам скажу, что как раз этот раздел работы очень важен для руководителей. Это мне очень нравится. Они уже многое сделали для молодежного футбола. Данное направление поднялось на более высокий уровень.

Мы будем очень мощно и интенсивно работать с молодежью, потому что для серьезного клуба и проекта эта часть работы имеет огромное значение.