«Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал, почему решил возглавить черкасский ЛНЗ. Роман заявил, что был очень поражен после встречи с руководством черкасского клуба.

– Как проходил процесс вашего прихода в ЛНЗ?

– Мы разговаривали со спортивным директором Евгением Владимировичем Тарасенко, потом встретились с руководителями клуба. Как-то очень быстро у нас произошло. Мы встретились и договорились обо всем.

Не было долгих разговоров или желания взять время на размышления. У меня просто было колоссальное впечатление от общения с руководителями. Просто колоссальное! Когда мы уже обо всем договорились, я чувствовал, что ужасно хочу помочь этим людям достичь поставленных целей. Вот этим я живу.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– На 2,5 года.

Ранее в ЛНЗ объяснили, почему решили пригласить Романа Григорчука в команду.