«Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ
Специалиста впечатлило руководство клуба
Украинский специалист Роман Григорчук рассказал, почему решил возглавить черкасский ЛНЗ. Роман заявил, что был очень поражен после встречи с руководством черкасского клуба.
– Как проходил процесс вашего прихода в ЛНЗ?
– Мы разговаривали со спортивным директором Евгением Владимировичем Тарасенко, потом встретились с руководителями клуба. Как-то очень быстро у нас произошло. Мы встретились и договорились обо всем.
Не было долгих разговоров или желания взять время на размышления. У меня просто было колоссальное впечатление от общения с руководителями. Просто колоссальное! Когда мы уже обо всем договорились, я чувствовал, что ужасно хочу помочь этим людям достичь поставленных целей. Вот этим я живу.
– На какой срок рассчитан ваш контракт?
– На 2,5 года.
Ранее в ЛНЗ объяснили, почему решили пригласить Романа Григорчука в команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец выделил бразильца Роналдо
Поединок состоится 5 февраля в 19:45 по Киеву