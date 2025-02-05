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  4. «Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 08:51 |
216
0

«Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ

Специалиста впечатлило руководство клуба

05 февраля 2025, 08:51 |
216
0
«Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал, почему решил возглавить черкасский ЛНЗ. Роман заявил, что был очень поражен после встречи с руководством черкасского клуба.

– Как проходил процесс вашего прихода в ЛНЗ?

– Мы разговаривали со спортивным директором Евгением Владимировичем Тарасенко, потом встретились с руководителями клуба. Как-то очень быстро у нас произошло. Мы встретились и договорились обо всем.

Не было долгих разговоров или желания взять время на размышления. У меня просто было колоссальное впечатление от общения с руководителями. Просто колоссальное! Когда мы уже обо всем договорились, я чувствовал, что ужасно хочу помочь этим людям достичь поставленных целей. Вот этим я живу.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– На 2,5 года.

Ранее в ЛНЗ объяснили, почему решили пригласить Романа Григорчука в команду.

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Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера ЛНЗ Черкассы Евгений Тарасенко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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