Ребров общался с игроками ЛНЗ. Григорчук раскрыл детали разговора
Сергей Ребров приезжал на сборы ЛНЗ в Испании
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук вспомнил приезд наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва на учебно-тренировочные сборы «фиолетовых».
– Недавно на сборы в ЛНЗ приезжал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Насколько плодотворной получилась встреча?
– Вы знаете, встреча с тренером национальной сборной – это всегда такой хороший сигнал для футболистов. Сам Ребров, когда кратко выступал перед ребятами, подчеркивал, что дорога в его команду открыта для всех. И мы видим примеры того, что это действительно так.
У тренера есть полная информация и все видит. Любой футболист может попасть в сборную. А это, я думаю, огромное достижение для игрока. Это наиболее полноценная жизнь, если футболист играет в клубе, выступающем в еврокубках, и играет в сборной своей страны. Это просто красивая картина.
Ранее в ЛНЗ объяснили, почему решили пригласить Романа Григорчука в команду.
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