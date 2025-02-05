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  4. Ребров общался с игроками ЛНЗ. Григорчук раскрыл детали разговора
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 08:43 |
331
0

Ребров общался с игроками ЛНЗ. Григорчук раскрыл детали разговора

Сергей Ребров приезжал на сборы ЛНЗ в Испании

05 февраля 2025, 08:43 |
331
0
Ребров общался с игроками ЛНЗ. Григорчук раскрыл детали разговора
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук вспомнил приезд наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва на учебно-тренировочные сборы «фиолетовых».

– Недавно на сборы в ЛНЗ приезжал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Насколько плодотворной получилась встреча?

– Вы знаете, встреча с тренером национальной сборной – это всегда такой хороший сигнал для футболистов. Сам Ребров, когда кратко выступал перед ребятами, подчеркивал, что дорога в его команду открыта для всех. И мы видим примеры того, что это действительно так.

У тренера есть полная информация и все видит. Любой футболист может попасть в сборную. А это, я думаю, огромное достижение для игрока. Это наиболее полноценная жизнь, если футболист играет в клубе, выступающем в еврокубках, и играет в сборной своей страны. Это просто красивая картина.

Ранее в ЛНЗ объяснили, почему решили пригласить Романа Григорчука в команду.

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Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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