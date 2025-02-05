Гладкий назвал лучших тренеров в своей карьере. Есть неожиданная фамилия

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий, успевший поиграть и в составе «Динамо», и за донецкий «Шахтер», назвал лучших тренеров в своей профессиональной карьере.

— А вообще, с каким из тренеров в карьере вам работалось комфортнее всего?

— Мирчей Луческу и Виктором Скрипником. Это те люди, которые меня всегда поддерживали и верили в меня. И я считаю, что оправдывал их доверие. Были и Владимир Бессонов, и Александр Севидов, и Олег Дулуб, у которых я играл в составе и все время забивал. Но первыми в списке стоят Луческу и Скрипник.

Ранее Александр Гладкий назвал матч, после которого получил самые большие премиальные в своей карьере.