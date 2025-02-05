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  4. Гладкий назвал лучших тренеров в своей карьере. Есть неожиданная фамилия
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 08:13 |
1003
0

Гладкий назвал лучших тренеров в своей карьере. Есть неожиданная фамилия

Александр отметил Луческу и Скрипника

05 февраля 2025, 08:13 |
1003
0
Гладкий назвал лучших тренеров в своей карьере. Есть неожиданная фамилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий, успевший поиграть и в составе «Динамо», и за донецкий «Шахтер», назвал лучших тренеров в своей профессиональной карьере.

— А вообще, с каким из тренеров в карьере вам работалось комфортнее всего?

— Мирчей Луческу и Виктором Скрипником. Это те люди, которые меня всегда поддерживали и верили в меня. И я считаю, что оправдывал их доверие. Были и Владимир Бессонов, и Александр Севидов, и Олег Дулуб, у которых я играл в составе и все время забивал. Но первыми в списке стоят Луческу и Скрипник.

Ранее Александр Гладкий назвал матч, после которого получил самые большие премиальные в своей карьере.

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Мирча Луческу Виктор Скрипник Александр Севидов Олег Дулуб Владимир Бессонов Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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