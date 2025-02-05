Разгром британцев. Сборная Украины по флорболу одержала историческую победу
Впервые украинцы выиграли матч на международных соревнованиях по флорболу
Историческую победу одержала сборная Украины U-19 по флорболу. Впервые в истории украинцы выиграли матч на международных соревнованиях.
В квалификационном турнире к чемпионату мира по флорболу среди юношей, прошедшему в городе Латизана (Италия), сборная Украины U-19 с разгромным счетом 11:3 обыграла команду Великобритании.
В 5 матчах украинцы одержали 3 победы и по итогам отбора заняли третье место в группе, однако не прошли в финальную часть чемпионата мира.
Флорбол. Квалификация ЧМ U-19
Результаты сборной Украины U-19
- Нидерланды – Украина – 3:2
- Украина – Великобритания –11:3
- Украина – Италия – 6:4
- Словения – Украина – 6:6
- Украина – Австрия – 7:6
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