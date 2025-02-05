Разгром британцев. Сборная Украины по флорболу одержала историческую победу

Историческую победу одержала сборная Украины U-19 по флорболу. Впервые в истории украинцы выиграли матч на международных соревнованиях.

В квалификационном турнире к чемпионату мира по флорболу среди юношей, прошедшему в городе Латизана (Италия), сборная Украины U-19 с разгромным счетом 11:3 обыграла команду Великобритании.

В 5 матчах украинцы одержали 3 победы и по итогам отбора заняли третье место в группе, однако не прошли в финальную часть чемпионата мира.

Флорбол. Квалификация ЧМ U-19

Результаты сборной Украины U-19