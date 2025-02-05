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05 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:40
106
0

Разгром британцев. Сборная Украины по флорболу одержала историческую победу

Впервые украинцы выиграли матч на международных соревнованиях по флорболу

05 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:40
106
0
Разгром британцев. Сборная Украины по флорболу одержала историческую победу
Marion Rachlinger

Историческую победу одержала сборная Украины U-19 по флорболу. Впервые в истории украинцы выиграли матч на международных соревнованиях.

В квалификационном турнире к чемпионату мира по флорболу среди юношей, прошедшему в городе Латизана (Италия), сборная Украины U-19 с разгромным счетом 11:3 обыграла команду Великобритании.

В 5 матчах украинцы одержали 3 победы и по итогам отбора заняли третье место в группе, однако не прошли в финальную часть чемпионата мира.

Флорбол. Квалификация ЧМ U-19

Результаты сборной Украины U-19

  • Нидерланды – Украина – 3:2
  • Украина – Великобритания –11:3
  • Украина – Италия – 6:4
  • Словения – Украина – 6:6
  • Украина – Австрия – 7:6
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Николай Степанов Источник: Минспорта Украины
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