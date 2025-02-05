Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/8 финала украинка сыграет против Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Синякова – Джонс.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Марины Стакушич (Канада, WTA 119), либо против Александры Саснович (WTA 128).

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