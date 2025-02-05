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  4. Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 февраля 2025, 05:25 |
27
0

Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

05 февраля 2025, 05:25 |
27
0
Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/8 финала украинка сыграет против Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Синякова – Джонс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Марины Стакушич (Канада, WTA 119), либо против Александры Саснович (WTA 128).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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