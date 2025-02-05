5 февраля на турнире в румынском городе Клуж-Напока между собой сыграют Ангелина Калинина (WTA 49) и Сюзан Ламенс (WTA 67). Начало матча запланировано на 12:30 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

В этом сезоне украинская спортсменка пока что пытается обрести стабильность. Калинина стартовала хорошо в Брисбене, когда дошла до полуфинала, но потом на Aus Open и Линце она вылетала в первом круге, уступая сильным соперницам.

Непростым должен был быть матч и в первом круге турнира в Клуж, ведь пришлось играть против опытной румынки Елены-Габриелы Русе. Букмекеры ожидали интригующего матча, но Калинина уверенно выиграла 6:2, 6:3. Второй сет упомянутой встреч был не таким простым, украинка уступала 0:2, после чего выиграла четыре гейма подряд, удержав перевес в дальнейшем.

Стартовая победа должна прибавить уверенности, здесь Калинина четвертая сеяная, а сетка не выглядит сложной, так что потенциально можно бороться даже за победу на турнире. Оценивать форму спортсменки рано, в первом матче она хорошо подавала – 71% первой подачи, но стоит отметить, что соперница провела не лучший матч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангеліна Калініна

Сюзан Ламенс

К числу талантливых и перспективных Сюзан Ламенс отнести точно нельзя. Спортсменке 25 лет, а она только в этом году впервые сыграла в основной сетке мейджора. Если уже вспоминать Aus Open, то там она прошла словенку из квалификации Веронику Ерьявец – 7:5, 7:6, а потом проиграла Белинде Бенчич – 1:6, 6:7.

Турнир в Клуж-Напоке для Ламенс начался с тяжелой победы над венгеркой Анной Бондар – 7:6, 7:6. Счет говорит сам за себя, пришлось играть два тай-брейка. Во второй партии при счете 5:6, соперница подавала на партию, имела два сетбола, но Ламенс удалось спасти сет и сделать брейк.

Первый матч на турнире оказался не лучшим, 51% первой подачи, 37 невынужденных ошибок, 6 двойных ошибок. При такой игре, шансов на победу в предстоящем матче будет мало.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сюзан Ламенс

Личные встречи

Счет очных встреч соперниц 2:0 в пользу украинской теннисистки. Последний раз спортсменки пересекались в 2023-м году, на Кубке Билли Джин Кинг, тогда Калинина уверенно выиграла 6:2, 6:3.

Прогноз

Если анализировать сухие цифры, нас ожидает встреча крепких середняков, которые находятся недалеко в рейтинге друг от друга. Украинка считается фаворитом, на ее победу дают 1,59, успех Ламенс оценивается в 2,41. Я думаю, Калинина должна показать свое превосходство на корте, поставлю на ее победу с форой -2,5 гейма за 1,82.