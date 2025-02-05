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  4. «Веселые 5 месяцев». Фанаты отреагировали на переход Жоау Феликса в Милан
Италия
05 февраля 2025, 05:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:11
224
0

«Веселые 5 месяцев». Фанаты отреагировали на переход Жоау Феликса в Милан

Жоау Феликс перешел в Милан на правах аренды до конца сезона

05 февраля 2025, 05:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:11
224
0
«Веселые 5 месяцев». Фанаты отреагировали на переход Жоау Феликса в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля итальянский клуб «Милан» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего Жоау Феликса из лондонского «Челси».

Португалец присоединился на правах аренды до конца сезона без опции выкупа. По информации Фабрицио Романо, зарплату Феликса полностью будет выплачивать «Милан», а сумма сделки превышает 5 миллионов фунтов. Феликс начал карьеру в «Бенфике», затем перешел в «Атлетико» в 2019 году, а летом 2023 года подписал контракт с «Челси». В сезоне 2023/24 он также выступал на правах аренды в «Барселоне». В этом сезоне он провел 20 матчей, забив 7 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах. Выступать он будет под номером 79.

Фанаты «Милана» в целом положительно восприняли переход Феликса, но опасаются, что это может быть безнадежный трансфер.

Aftertheafters: «Не забивает. Как правило, теряет мяч при дриблинге. Не зря его не хотели «Челси», «Атлетико» и «Барселона».

Norton-Chiffi: «Я до сих пор не могу поверить, что он будет играть в моей команде».

Chelsea Dodgers: «Несомненно, летом вы попросите еще одну аренду».

Milan Xtra: «Это будут веселые 5 месяцев, это точно. Добро пожаловать, Жоау».

Stop That Jimenez: «Я надеюсь, что для человека, отправившегося в далекое путешествие, ты наконец-то нашел свой дом в Милане. Добро пожаловать и удачи Жоау!».

Michael: «Он хотел играть в футбол, и да, он получит игровое время под руководством Консейсау. Удачи Феликсу».

AGK: «Он не игрок, я не знаю, как вы решились на его аренду в команду».

Pure Football: «Саудовская Аравия станет новым домом Феликса в следующем сезоне».

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Милан трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Жоау Феликс реакция болельщиков Сержиу Консейсау
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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