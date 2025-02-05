Украина. Премьер лига05 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:18
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Источник: Мысык покинул Ингулец вслед за Шершнем
Вингер Денис Резепов переведен в юношескую команду Ингулец U-19
05 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:18
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В клубе Ингулец под руководством Василия Кобина продолжаются кадровые чистки.
На днях команду покинул опытный защитник Михаил Шершень.
Следом за ним контракт с клубом расторг полузащитник Марьян Мысык, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Кроме того, вингер Денис Резепов переведен из основного коллектива в команду Ингулец U-19.
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