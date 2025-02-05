Источник: Мысык покинул Ингулец вслед за Шершнем

В клубе Ингулец под руководством Василия Кобина продолжаются кадровые чистки.

На днях команду покинул опытный защитник Михаил Шершень.

Следом за ним контракт с клубом расторг полузащитник Марьян Мысык, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Кроме того, вингер Денис Резепов переведен из основного коллектива в команду Ингулец U-19.