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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:18
18
0

Источник: Мысык покинул Ингулец вслед за Шершнем

Вингер Денис Резепов переведен в юношескую команду Ингулец U-19

05 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:18
18
0
Источник: Мысык покинул Ингулец вслед за Шершнем
ФК Ингулец

В клубе Ингулец под руководством Василия Кобина продолжаются кадровые чистки.

На днях команду покинул опытный защитник Михаил Шершень.

Следом за ним контракт с клубом расторг полузащитник Марьян Мысык, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Кроме того, вингер Денис Резепов переведен из основного коллектива в команду Ингулец U-19.

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трансферы Первая лига Украины Ингулец Марьян Мысык Михаил Шершень трансферы УПЛ расторжение контракта Дмитрий Венков Денис Резепов Ингулец U-19
Николай Степанов Источник: Telegram
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