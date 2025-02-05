Украина. Первая лига05 февраля 2025, 04:32 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:48
44
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Опытный полузащитник покинул перволиговый клуб Диназ
27-летний хавбек Иван Борисенко стал свободным агентом
05 февраля 2025, 04:32 | Обновлено 05 февраля 2025, 05:48
44
0
Украинский хавбек Иван Борисенко покинул «Диназ» Вышгород, клуб Первой лиги,
Клуб и игрок досрочно расторгли контракт, который должен был действовать до 30 июня 2025 года.
Таким образом, 27-летний полузащитник официально стал свободным агентом.
Хавбек Иван Борисенко в текущем сезоне провел 11 матчей за «Диназ».
Команда из Вышгорода в весенней части сезона Первой лиги будет бороться за выживание.
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