Опытный полузащитник покинул перволиговый клуб Диназ

Украинский хавбек Иван Борисенко покинул «Диназ» Вышгород, клуб Первой лиги,

Клуб и игрок досрочно расторгли контракт, который должен был действовать до 30 июня 2025 года.

Таким образом, 27-летний полузащитник официально стал свободным агентом.

Хавбек Иван Борисенко в текущем сезоне провел 11 матчей за «Диназ».

Команда из Вышгорода в весенней части сезона Первой лиги будет бороться за выживание.