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  4. Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
Испания
05 февраля 2025, 07:45 |
405
2

Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года

Бразилец празднует свой день рождения

05 февраля 2025, 07:45 |
405
2
Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
Колаж Sport.ua

5 февраля свой день рождения празднует бразильская звезда и футбольный принц Неймар – игрок, от которого невозможно было оторвать глаз. Нападающий в прямом смысле танцевал на поле.

Путь в профессиональный футбол для Неймара начался в 2008 году, когда он подписал первый контракт с «Сантосом». Свой дебют в бразильском клубе провел 7 марта 2009 года в матче против «Оэсте». Через неделю в поединке против «Можи-Мирин» нападающий забил свой первый мяч. Первый трофей в составе «Сантоса» выиграл весной 2010 года.

26 мая 2013 года Неймар официально сообщил о переходе в «Барселону». Сумма трансфера составила 50 млн евро. Первый официальный матч в составе «каталонцев» провел в испанском чемпионате против «Леванте».

Первый гол за новый клуб забил 24 сентября в матче против «Реал Сосьедад». Позже (26 октября) благодаря голу Неймара, «Барселона» одержала победу в матче против мадридского «Реала» (2:1).

Свой первый хет-трик за «блауграна» забил во встрече Лиги чемпионов против «Селтика», которая завершилась со счетом 6:1. В первом сезоне в составе каталонского клуба Неймар набрал 15 + 12 по системе гол + пас.

6 июня 2015 года стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале туринский «Ювентус» со счетом 3:1. Последний гол «Барселоны» забил именно Неймар. Всего в турнире бразилец забил 10 голов и стал лучшим бомбардиром вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По итогам сезона 2014/15 забил 39 мячей и отдал 7 ассистов в 51 поединках.

Лучшие моменты Неймара в футболке Барселоны и сборной Бразилии

Неймар вместе с соклубниками Луисом Суаресом и Месси образовал лучшее атакующее трио Европы в течение нескольких лет. За время существования трио MSN эти игроки оформили 344 гола и 157 результативных передач на троих.

1 июля 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Несмотря на это, покинул клуб в начале следующего сезона.

В начале сезона 2017/18 бразилец официально перешел в «ПСЖ» за рекордную сумму в истории футбола – 222 млн евро. 13 августа дебютировал в составе «парижан» и забил свой первый мяч.

Карьера Неймара в «ПСЖ» была наполнена травмами и скандалами. Ходили слухи о его желании вернуться в Каталонию, однако в итоге остался в Париже. 8 мая 2021 года Неймар продлил контракт с «парижанами» до 2025 года. В итоге занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира (81 млн в год).

15 августа 2023 года бразильский нападающий перешел в «Аль-Хиляль». Парижский клуб получил 90 млн без учета бонусов. В составе саудовского клуба он провел лишь 5 матчей из-за постоянных травм.

30 января 2025 года Неймар на правах свободного агента вернулся в родной «Сантос».

В составе сборной дебютировал 10 августа 2010 года. На международном уровне отметился 138 результативными действиями (79+59) в 128 поединках.

Всего в своей клубной карьере Неймар сыграл 591 матч, забил 360 голов, отдал 220 ассистов и выиграл 29 титулов:

  • Лига Паулиста (3): 2010, 2011, 2012
  • Кубок Бразилии (1): 2010
  • Кубок Либертадорес (1): 2011
  • Рекопа Южной Америки (1): 2012
  • Чемпионат Испании (2): 2014/15, 2015/16
  • Кубок Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
  • Суперкубок Испании (1): 2013
  • Лига чемпионов (1): 2014/15
  • Суперкубок УЕФА (1): 2015
  • Клубный чемпионат мира (1): 2015
  • Чемпионат Франции (5): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23
  • Кубок Франции (3): 2017/18, 2019/20, 2020/21
  • Кубок французской лиги (2): 2017/18, 2019/20
  • Суперкубок Франции (3): 2018, 2020, 2022
  • Чемпионат Саудовской Аравии (1): 2023/24

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Stan S.
Ну по титулам у него полный порядок. Можно и на покое спокойно катать картишки
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0
Saar
360 голів....ех, якби не травми, то по цьому показнику поступався він би тільки Роналду! (((
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-1
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