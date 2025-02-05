Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
Бразилец празднует свой день рождения
5 февраля свой день рождения празднует бразильская звезда и футбольный принц Неймар – игрок, от которого невозможно было оторвать глаз. Нападающий в прямом смысле танцевал на поле.
Путь в профессиональный футбол для Неймара начался в 2008 году, когда он подписал первый контракт с «Сантосом». Свой дебют в бразильском клубе провел 7 марта 2009 года в матче против «Оэсте». Через неделю в поединке против «Можи-Мирин» нападающий забил свой первый мяч. Первый трофей в составе «Сантоса» выиграл весной 2010 года.
26 мая 2013 года Неймар официально сообщил о переходе в «Барселону». Сумма трансфера составила 50 млн евро. Первый официальный матч в составе «каталонцев» провел в испанском чемпионате против «Леванте».
Первый гол за новый клуб забил 24 сентября в матче против «Реал Сосьедад». Позже (26 октября) благодаря голу Неймара, «Барселона» одержала победу в матче против мадридского «Реала» (2:1).
Свой первый хет-трик за «блауграна» забил во встрече Лиги чемпионов против «Селтика», которая завершилась со счетом 6:1. В первом сезоне в составе каталонского клуба Неймар набрал 15 + 12 по системе гол + пас.
6 июня 2015 года стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале туринский «Ювентус» со счетом 3:1. Последний гол «Барселоны» забил именно Неймар. Всего в турнире бразилец забил 10 голов и стал лучшим бомбардиром вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По итогам сезона 2014/15 забил 39 мячей и отдал 7 ассистов в 51 поединках.
Лучшие моменты Неймара в футболке Барселоны и сборной Бразилии
Неймар вместе с соклубниками Луисом Суаресом и Месси образовал лучшее атакующее трио Европы в течение нескольких лет. За время существования трио MSN эти игроки оформили 344 гола и 157 результативных передач на троих.
1 июля 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Несмотря на это, покинул клуб в начале следующего сезона.
В начале сезона 2017/18 бразилец официально перешел в «ПСЖ» за рекордную сумму в истории футбола – 222 млн евро. 13 августа дебютировал в составе «парижан» и забил свой первый мяч.
Карьера Неймара в «ПСЖ» была наполнена травмами и скандалами. Ходили слухи о его желании вернуться в Каталонию, однако в итоге остался в Париже. 8 мая 2021 года Неймар продлил контракт с «парижанами» до 2025 года. В итоге занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира (81 млн в год).
15 августа 2023 года бразильский нападающий перешел в «Аль-Хиляль». Парижский клуб получил 90 млн без учета бонусов. В составе саудовского клуба он провел лишь 5 матчей из-за постоянных травм.
30 января 2025 года Неймар на правах свободного агента вернулся в родной «Сантос».
В составе сборной дебютировал 10 августа 2010 года. На международном уровне отметился 138 результативными действиями (79+59) в 128 поединках.
Всего в своей клубной карьере Неймар сыграл 591 матч, забил 360 голов, отдал 220 ассистов и выиграл 29 титулов:
- Лига Паулиста (3): 2010, 2011, 2012
- Кубок Бразилии (1): 2010
- Кубок Либертадорес (1): 2011
- Рекопа Южной Америки (1): 2012
- Чемпионат Испании (2): 2014/15, 2015/16
- Кубок Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
- Суперкубок Испании (1): 2013
- Лига чемпионов (1): 2014/15
- Суперкубок УЕФА (1): 2015
- Клубный чемпионат мира (1): 2015
- Чемпионат Франции (5): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23
- Кубок Франции (3): 2017/18, 2019/20, 2020/21
- Кубок французской лиги (2): 2017/18, 2019/20
- Суперкубок Франции (3): 2018, 2020, 2022
- Чемпионат Саудовской Аравии (1): 2023/24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцу бросил вызов Шеннон Бриггс
Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву