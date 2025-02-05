Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИНЧУК: «Мой трансфер – сначала не мог осознать, что происходит»
Major League Soccer
05 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:11
44
0

СИНЧУК: «Мой трансфер – сначала не мог осознать, что происходит»

Молодой украинский хавбек перешел из Металлиста в Монреаль, клуб MLS

05 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:11
44
0
СИНЧУК: «Мой трансфер – сначала не мог осознать, что происходит»
Профутбол. Геннадий Синчук

Украинский хавбек Геннадий Синчук рассказал о своем трансфере из «Металлиста» в «Монреаль» и переговорах с итальянской «Болоньей».

«Сейчас я нахожусь в Болонье, здесь тренируюсь. Как только оформят визу, поеду на сборы уже в Монреаль. Я не знаю, как долго велись переговоры с самого начала. Мне сообщили, когда уже обо всем договорились. Но непосредственно в Италии переговоры продолжались три дня. Когда мы приехали сюда, в эти три дня проходили встречи.

Переговоры велись с Болоньей. Были спортивный директор Болоньи, сын владельца клуба (который также является владельцем Монреаля), а также два скаута Болоньи. Я, конечно, нервничал. Сначала даже не мог понять, что происходит. Но со временем привыкаю. Если честно, я не ожидал, что это произойдет так быстро. Думал, что доиграю сезон в Металлисте.

Учу английский. В Монреале говорят на английском и французском, но если знаешь английский – этого достаточно. MLS? Говорили, что это большее шоу для зрителей, но мне советовали не поддаваться этому, а работать над собой. Моя футбольная мечта – играть за национальную сборную Украины. Надо совершенствовать и футбольные навыки, и психологическую подготовку, а также язык.

Травма на Евро U-19? В матче против Северной Ирландии я сделал прострел, нога уехала, и я услышал хруст в колене. Боль была безумная. На следующий день я не мог наступить на ногу. Поэтому пропустил матч с Норвегией. Перед игрой с Италией прошел тест успешно, поэтому вышел на поле. Оказалось, что был перелом и повреждение связок. После возвращения в Украину сделали МРТ, и тогда стало ясно, что травма серьезная. Пришлось пропустить месяц. Сейчас все хорошо, со здоровьем проблем нет».

По теме:
«Уже легенда клуба!». Фанаты отреагировали на переход Дисаси в Астон Виллу
Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника
Тернопольская Нива собирается усилиться игроками Ингульца
трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Футбол | 05 февраля 2025, 04:05 0
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»

Легенда «Челси» – о Тьерри Анри

Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Футбол | 04 февраля 2025, 11:35 5
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

Андрей Лунин может сыграть в четвертьфинале Кубка Испании

Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Футбол | 04.02.2025, 18:35
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Теннис | 04.02.2025, 21:54
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Бокс | 04.02.2025, 17:41
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
04.02.2025, 14:05 1
Бокс
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 4
Футбол
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем