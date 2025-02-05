СИНЧУК: «Мой трансфер – сначала не мог осознать, что происходит»

Украинский хавбек Геннадий Синчук рассказал о своем трансфере из «Металлиста» в «Монреаль» и переговорах с итальянской «Болоньей».

«Сейчас я нахожусь в Болонье, здесь тренируюсь. Как только оформят визу, поеду на сборы уже в Монреаль. Я не знаю, как долго велись переговоры с самого начала. Мне сообщили, когда уже обо всем договорились. Но непосредственно в Италии переговоры продолжались три дня. Когда мы приехали сюда, в эти три дня проходили встречи.

Переговоры велись с Болоньей. Были спортивный директор Болоньи, сын владельца клуба (который также является владельцем Монреаля), а также два скаута Болоньи. Я, конечно, нервничал. Сначала даже не мог понять, что происходит. Но со временем привыкаю. Если честно, я не ожидал, что это произойдет так быстро. Думал, что доиграю сезон в Металлисте.

Учу английский. В Монреале говорят на английском и французском, но если знаешь английский – этого достаточно. MLS? Говорили, что это большее шоу для зрителей, но мне советовали не поддаваться этому, а работать над собой. Моя футбольная мечта – играть за национальную сборную Украины. Надо совершенствовать и футбольные навыки, и психологическую подготовку, а также язык.

Травма на Евро U-19? В матче против Северной Ирландии я сделал прострел, нога уехала, и я услышал хруст в колене. Боль была безумная. На следующий день я не мог наступить на ногу. Поэтому пропустил матч с Норвегией. Перед игрой с Италией прошел тест успешно, поэтому вышел на поле. Оказалось, что был перелом и повреждение связок. После возвращения в Украину сделали МРТ, и тогда стало ясно, что травма серьезная. Пришлось пропустить месяц. Сейчас все хорошо, со здоровьем проблем нет».