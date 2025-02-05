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  4. «Уже легенда клуба!». Фанаты отреагировали на переход Дисаси в Астон Виллу
Англия
05 февраля 2025, 03:50 |
97
0

«Уже легенда клуба!». Фанаты отреагировали на переход Дисаси в Астон Виллу

Дисаси перешел в Астон Виллу на правах аренды до конца сезона

05 февраля 2025, 03:50 |
97
0
«Уже легенда клуба!». Фанаты отреагировали на переход Дисаси в Астон Виллу
ФК Астон Вилла

4 февраля «Астон Вилла» официально объявила о переходе 26-летнего центрального защитника Акселя Дисаси из «Челси». Игрок присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона, при этом аренда обошлась «львам» в 5 миллионов фунтов, и они будут полностью покрывать его зарплату.

Дисаси начал свою профессиональную карьеру в клубе «Париж», который выступал в Лиге 2. В 2016 году он перешел в «Реймс», с которым выиграл Лигу 2 и дебютировал в Лиге 1. В 2020 году он подписал контракт с «Монако», а летом 2023 года «Челси» приобрел его за 45 миллионов евро. Дисаси провел 17 матчей за «синих», забив два гола и отдав два ассиста во всех турнирах в сезоне 2024/25.

Часть фанатов «Виллы» сомневается в нем и даже шутит, в то время как другая часть считает, что его недооценивают.

Matt: «Я слышал негативные отзывы от болельщиков «Челси», но давайте надеяться, что он справится с работой».

Bran: «Он должен остаться, если будет показывать хорошие результаты. Это человек, который не отказывается от своих слов и прилагает столько же усилий, сколько и мы, чтобы попасть сюда. Именно такой уровень страсти нам нужен в клубе».

Aston Villa Statto: «Уже легенда клуба!».

Philip Hartley: «В это окно мы сделали несколько хороших приобретений. Я вижу, как мы становимся более авторитетным клубом в Лиге чемпионов, а «шпоры» и «Юнайтед» распадаются как клубы. Мы здесь надолго».

Thę Bavariañ: «Челси» пожалеет, этот парень намного лучше Колуилла».

Sharif Lubega:« Улучшение команды – это все, что мы от вас просим».

Captain: «Аксель, хорошо проявит себя в этом клубе».

Damian: «Нужно, чтобы он оставался как много больше в клубе».

Connor: «Когда будет построена его статуя?».

Noelmurray19: «Надеюсь, он сделает ту работу, которая нам необходима. Нам определенно нужно было подписать кого-то вроде него в это окно, и он не так уж и плох».

CFC Luke: «Удачи с ним, ребята, он довольно ужасный».

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Астон Вилла трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ Аксель Дисаси реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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