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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 02:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:21
59
0

Тернопольская Нива собирается усилиться игроками Ингульца

Марьян Мысык и Михаил Шершень могут продолжить карьеру в Первой лиге

05 февраля 2025, 02:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:21
59
0
Тернопольская Нива собирается усилиться игроками Ингульца
ФК Ингулец. Марьян Мысык

Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, пытается усилить состав опытными исполнителями, в частности, игроками клубов УПЛ.

Клуб из Тернополя сделал предложение двум футболистам «Ингульца» – 28-летнему хавбеку Марьяну Мысыку и 29-летнему защитнику Михаилу Шершню.

Михаил Шершень может выбрать другие варианты продолжения карьеры – его услугами интересуются ЮКСА, Кудровка и несколько клубов УПЛ.

Марьян Мысык дал принципиальное согласие на переход и начнет новый сезон в тернопольской Ниве, сообщает ТаТоТаке.

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Нива Тернополь Ингулец трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке Марьян Мысык Михаил Шершень Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Кудровка
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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