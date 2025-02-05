Тернопольская Нива собирается усилиться игроками Ингульца
Марьян Мысык и Михаил Шершень могут продолжить карьеру в Первой лиге
Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, пытается усилить состав опытными исполнителями, в частности, игроками клубов УПЛ.
Клуб из Тернополя сделал предложение двум футболистам «Ингульца» – 28-летнему хавбеку Марьяну Мысыку и 29-летнему защитнику Михаилу Шершню.
Михаил Шершень может выбрать другие варианты продолжения карьеры – его услугами интересуются ЮКСА, Кудровка и несколько клубов УПЛ.
Марьян Мысык дал принципиальное согласие на переход и начнет новый сезон в тернопольской Ниве, сообщает ТаТоТаке.
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