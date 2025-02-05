Тернопольская Нива собирается усилиться игроками Ингульца

Тернопольская «Нива», команда Первой лиги, пытается усилить состав опытными исполнителями, в частности, игроками клубов УПЛ.

Клуб из Тернополя сделал предложение двум футболистам «Ингульца» – 28-летнему хавбеку Марьяну Мысыку и 29-летнему защитнику Михаилу Шершню.

Михаил Шершень может выбрать другие варианты продолжения карьеры – его услугами интересуются ЮКСА, Кудровка и несколько клубов УПЛ.

Марьян Мысык дал принципиальное согласие на переход и начнет новый сезон в тернопольской Ниве, сообщает ТаТоТаке.