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05 февраля 2025, 01:15 |
222
0

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо разделась практически до гола. Огненные кадры

Лиза Кандыба опубликовала довольно откровенный контент

05 февраля 2025, 01:15 |
222
0
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо разделась практически до гола. Огненные кадры
Instagram. Лиза Кандыба и Назар Волошин

Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – отличилась провокационным контентом.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram рекламу бренда «BRÛLÉE».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Для того, чтобы привлечь побольше внимание к рекламной интеграции, Лиза не постеснялась сняться в одном нижнем белье.

Получилось очень эффектно и красиво – у избранницы Назара Волошина роскошная фигура, а фолловеры инфлюенсерки были впечатлены таким перформансом.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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