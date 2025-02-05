ВИДЕО. Девушка игрока Динамо разделась практически до гола. Огненные кадры

Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – отличилась провокационным контентом.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram рекламу бренда «BRÛLÉE».

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Для того, чтобы привлечь побольше внимание к рекламной интеграции, Лиза не постеснялась сняться в одном нижнем белье.

Получилось очень эффектно и красиво – у избранницы Назара Волошина роскошная фигура, а фолловеры инфлюенсерки были впечатлены таким перформансом.